P!NK en Mavis Staples in Jaaroverzicht van De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een twee-uur-durend jaaroverzicht met de beste singles (waaronder P!NK) en de beste albums (waaronder Mavis Staples) van 2017.

In de reeks winterse zondagavond-specials is het oudjaarsavond tijd voor een muzikaal jaaroverzicht. 2017 was het jaar van de terugkeer van P!NK, Jaqueline Govaert en soulzangeres Mavis Staples. In de pophoek deden Clean Bandit, The XX en Lorde het goed en kregen ze gezelschap van nieuwe talenten als SZA en Alice Merton. In deze twee uur-durende special van De Nieuwe Van Nierop hoor je ook singersongwriters als Laura Marling, First Aid Kit en Leonie van der Klein. Tevens komt er hiphop voorbij van noname, Jamila Woods, Naaz en Little Simz.

De Nieuwe Van Nierop wordt op kerstavond en op oudjaarsavond van 21.00 tot 23.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop selecteert deze weken respectievelijk de beste nieuwe kerstliedjes en de beste songs van 2017.

Na afloop is het eerste uur van deze oudejaarsspecial hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van deze oudejaarsspecial hier terug te beluisteren (link).