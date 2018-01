Berucht incassobureau Toetanchamon is terug

De grootste nachtmerrie van alle wanbetalende ondernemers, Incassobureau Toetanchamon, dat vroeger door de veroordeelde Haagse crimineel Eef Hoos (kleine foto) werd gerund, keert terug. Het bedrijf is nu in handen van de Georgisch/Nederlandse ondernemer Evgeny Gur. En die lijkt maar wat trots te zien op de slechte reputatie van het bedrijf.

In de jaren tachtig hield het Haagse incassobureau er zeer agressieve en gewelddadige methoden op na om schuldenaren tot betalen te dwingen. Toetanchamon zou verantwoordelijk zijn voor een reeks brandstichtingen en aanslagen in Den Haag en omstreken. Hoos werd onder meer verantwoordelijk gehouden voor een autobom bij uitgeverij Sijthoff Pers en een bomaanslag op de toenmalige wethouder Adri Duivesteijn. Hoos zat voor alle incidenten bij elkaar veertien jaar in de cel.

Na het overlijden van Eef Hoos begin 2016 kwam zijn besloten vennootschap te koop te staan. De Georgisch Nederlandse ondernemer Evgeny Gur laat in een persbericht weten de nieuwe eigenaar te zijn. “Als softwareleverancier krijg ik als ondernemer te vaak te maken met wanbetalers. Een incassobureau inschakelen is zinloos want negen op de tien keer sturen ze alleen een aanmaning en meer niet. Niemand geeft een klant het recht om niet te betalen en daarom ga ik het nu aanpakken op de manier van Eef Hoos”, aldus Gur in de persverklaring.