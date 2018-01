Brandweer spreekt van relatief rustige jaarwisseling

De jaarwisseling is in Den Haag volgens de brandweer relatief rustig verlopen. Dat vertelde commandant Martin Evers dinsdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“We hebben zo’n 550 meldingen binnengekregen”, aldus Evers. “Vorig jaar lag dat aantal hoger. Maar elk incident is er natuurlijk een teveel, het zou maar net jouw auto zijn die is uitgebrand.” De brandweercommandant vertelde dat er in totaal ongeveer dertig auto’s in de regio in brand zijn gestoken. “De meesten daarvan waren daarvoor al autowrakken maar er zat ook een klassieke auto tussen. Eeuwig zonde.”

De brandweer riep Hagenaars op om kleine brandjes zelf te blussen en pas te bellen als er serieus gevaar is. Een succes volgens Evers. “Gooi als er een prullenbak in brand staat even een emmer water overheen. Zo kunnen we aan belangrijke meldingen zoals huisbranden gehoor geven.”

Luister hier naar het interview met Martin Evers op Den Haag FM.