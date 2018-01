Donderdag staking door buspersoneel Connexxion, HTM blijft rijden

Donderdag staken de werknemers in het streekvervoer. In Den Haag en omgeving rijden daardoor mogelijk minder of geen streekbussen van Connexxion. De bussen van de HTM blijven wel gewoon rijden.

Volgens vakbond FNV weigeren de werkgevers in het streekvervoer om afspraken te maken over het verminderen van de hoge werkdruk voor de buschauffeurs. Ook zouden ze niet bereid zijn om hun werknemers een “fatsoenlijke loonsverhoging” te geven. “Staken is voor niemand leuk”, zegt Paula Verhoef van FNV Streekvervoer. “We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog. Zo hoog dat we op dit moment helaas geen andere mogelijkheid meer zien. De verantwoordelijkheid voor de staking ligt helemaal bij de werkgevers.”

Connexxion is het niet een smet de argumenten van de FNV. “De werkgevers zijn en blijven bereid om verder te onderhandelen”, staat op de website van het vervoersbedrijf. “Er lag nog geen eindbod op tafel. De bonden hebben ervoor gekozen om de onderhandelingen af te breken en een staking te organiseren. Hier zijn onze reizigers de dupe van en dat vinden wij bijzonder vervelend.”

Kleine foto: FNV