Haagse paragnost Gerard Heutink: “Waylon en Sven Kramer kansloos, ADO wordt tiende en Duitsland wereldkampioen”

Na alle terugblikken en lijstjes van 2017 is het tijd om vooruit te kijken. Wat gaat 2018 ons brengen? Den Haag FM vroeg het dinsdagochtend aan de Haagse paragnost Gerard Heutink (kleine foto).

“Australië wint het songfestival. Waylon is kansloos, die haalt de finale niet eens” vertelde Gerard in het programma Haagse Ochtendradio. “ADO Den Haag sluit het seizoen keurig in de middenmoot af, ze worden tiende.” Verder voorspelde de paragnost dat er geen Elfstedentocht komt en Sven Kramer het moeilijk krijgt op de Olympische Spelen. “Ik zie hem geen medaille winnen. Voor Nederland wordt het ook zwaarder dan normaal, ze halen negen medailles”, aldus Heutink.

Op zijn verwachten uitkomen is nog maar zeer de vraag, twee jaar geleden kwam maar de helft van zijn voorspellingen uit. Zo voorzag hij Duitsland als Europees Kampioen voetbal, maar dat werd Portugal. Op de vraag wie dit jaar het Wereldkampioenschap gaat winnen was hij antwoordde hij wederom stellig. “Duitsland.”

Luister hier naar de voorspellingen van Gerard Heutink op Den Haag FM.