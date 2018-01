Islam Democraten: “NIDA wilde ons overnemen”

De partijleden van Islam Democraten zijn niet blij met de deelname van de islamitische partij NIDA aan de gemeenteraadsverkiezingen. Fractievoorzitter Hasan Küçük (grote foto) van Islam Democraten stelt dat het van oorsprong Rotterdamse NIDA zijn partij wilde overnemen. “We hebben ze een poosje geleden gesproken toen ze vroegen om de zogenaamde samenwerking. Het werd ons heel duidelijk dat het ging om een overname”, zei Hasan Küçük in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Ze zouden mét of zonder ons meedoen aan de verkiezingen.”

“Voor een samenwerking staan wij altijd open, maar een overname vinden we niet netjes.” Volgens Küçük was er voorheen regelmatig contact met NIDA Rotterdam, maar nu staat die verstandhouding op scherp. “We hebben NIDA ook altijd gesteund, maar kennelijk hebben we daar verkeerd aan gedaan.” Küçük meent dat Rotterdammers andersom ook behoefte hadden aan een Rotterdamse afdeling van Islam Democraten. “Wij zijn gevraagd om in Rotterdam mee te doen, maar wij doen dat bewust niet.”

Küçük is vooral teleurgesteld omdat de komst van de nieuwe islamitische partij wantrouwen zou kunnen oproepen bij moslims in de stad. “Elke vorm van versplintering zorgt er voor dat onze achterban wantrouwig wordt. Moslims gaan niet zo snel naar de stembus. We hebben de afgelopen jaren juist het vertrouwen bij moslims proberen te winnen om wel de stap te nemen om te gaan stemmen.”

Partij met twee gezichten

Toch is Hasan niet bang dat de nieuwe islamitische partij zetels zal wegsnoepen van Islam Democraten. “We gaan geen zetels kwijtraken, maar we gaan zo ook niet groeien. We wilden met Islam Democraten graag in het college komen, maar hierdoor wordt het ons wel bemoeilijkt.” Partijvoorzitter van NIDA Nurullah Gerdan zei in een reactie in het radioprogramma Hou je Haags! dat zijn partij beter kan samenwerken dan de andere islamitische partijen die op de lijst komen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Küçük noemt Gerdan’s uitspraak hypocriet. “Samenwerken doen wij met Islam Democraten al met iedereen. De basis voor samenwerken is vertrouwen. Op dit moment hebben wij geen vertrouwen in NIDA. Het is een partij met twee gezichten”, aldus Hasan Küçük.

Luister hier naar het interview met Hasan Küçük op Den Haag FM.