Voorbijganger vindt lijk in gracht langs Groenewegje

Bij het Groenewegje in het centrum is dinsdag aan het einde van de ochtend een stoffelijk overschot gevonden. De identiteit van het slachtoffer is onbekend. Ook is onduidelijk wat er is gebeurd.

Een voorbijganger waarschuwde de hulpdiensten. Die hebben het lichaam uit het water gehaald.

In mei vorig jaar werd aan het Groenewegje ook al een lichaam uit het water gehaald. Toen ging het om een 43-jarige Hagenaar.

Grote foto: Eelco van der Waals (Flickr)

Kleine foto: Richard Mulder