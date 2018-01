We gaan vol goede voornemens 2018 in

Het jaar 2017 laten we lekker achter ons en met mooie plannen stappen we, vol van goede voornemens, 2018 in. Stoppen met roken, meer sporten of een nieuwe baan of liefde; veel mensen hebben goede voornemens.

Op 1 januari liggen we allemaal nog brak op bed, maar vanaf vandaag rent iedereen naar de sportschool om de oliebollen, kalkoen en overdaad aan alcohol er weer af te trainen. Januari is een topmaand voor sportscholen. Met mooie aanbiedingen trekken ze klanten die hun goede voornemens waar willen maken in het nieuwe jaar. Maar de meesten haken binnen de twaalf maanden al weer af.

“Meestal is het extra druk vanaf de tweede of derde week van januari”, zegt personal trainer bij Health City Fabian Olfers (kleine foto) tegen Den Haag FM. “Mensen verwachten heel snel resultaat. Maar aangezien resultaat vaak pas zichtbaar is na een week of acht hard sporten, haken veel sporters rond maart al weer af. Men wil snel resultaat. Maar bij sporten moet bewegen, voeding en rust is goede balans zijn, pas dan krijg je resultaat.”