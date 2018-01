ADO Den Haag haakt af in strijd om Michiel Kramer

Michiel Kramer vertrekt niet naar ADO Den Haag deze winter. Dat meldt Jim van der Deijl, ADO-watcher van Omroep West, woensdag op Twitter. De club heeft momenteel niet het geld om de Feyenoord-spits naar Den Haag te halen.

Kramer kwam een aantal weken geleden negatief in het nieuws nadat hij een broodje kroket at in de rust van de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo. Na een gesprek met de leiding van Feyenoord en trainer Giovanni van Bronckhorst werd besloten dat Kramer de club in januari mocht verlaten en mocht uitkijken naar een andere club. ADO, Sparta en NAC leken de beste papieren te hebben om de spits over te nemen. ADO Den Haag haakt af, omdat ze er niet de financiële middelen voor hebben. Ook is er tot dusver nog geen contact geweest tussen de spits en de club.

Kramer speelde tussen 2013 en 2015 al twee seizoenen voor ADO waarna hij vervolgens naar Feyenoord vertrok. Bij ADO maakte Kramer in die twee seizoenen 23 goals in 61 wedstrijden.