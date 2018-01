Brand in Zoutmanstraat: pand ontruimd en één bewoner naar ziekenhuis

In een woning aan de Zoutmanstraat in het Zeeheldenkwartier heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Één bewoner is na het inademen van rook naar het ziekenhuis afgevoerd.

Volgens de brandweer gaat het om een appartementencomplex. Het complex is ontruimd en de bewoners van het pand zijn opgevangen in het politiebureau. Een persoon had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis vervoerd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het vuur werd gemeld door de rookmelder. De brandweer is nog bezig met het controleren en ventileren van het pand. De politie doet onderzoek.

Grote foto: Politie Jan Hendrikstraat