Den Haag FM en Den Haag Totaal niet meer op DAB+

De uitzendingen van Den Haag FM en Den Haag Totaal op DAB+ zijn 1 januari gestaakt. De toezichthouder en vergunningverstrekker Agentschap Telecom heeft besloten de experimenten met uitzendingen op lokaal niveau te stoppen. Door heel Nederland zijn op 1 januari tientallen zenders uit de digitale ether gehaald.

De Haagse lokale omroep was sinds februari te horen via de digitale ether. Toen was al bekend dat het in eerste instantie om een experiment ging. De gemeente Den Haag had de aanschaf van de benodigde nieuwe apparatuur mogelijk gemaakt. Het Agentschap Telecom gaat de komende maanden de lokale DAB+ uitzendingen evalueren. Aan de hand daarvan wordt eventueel een plan opgesteld om de lokale uitzendingen in de toekomst een definitieve plek te geven.

De uitzendingen van Den Haag FM en Den Haag Totaal via alle andere kanalen, zoals 92.0 FM in de ether, op de kabel en in diverse digitale radiopakketten, gaan uiteraard wel gewoon door.