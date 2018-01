Nieuw festival in Den Haag: Storks Instores

‘Eau Eau Den Haag’ dé bedrijfsnaam van 2017

De bedrijfsnaam van het jaar 2017 is voor ‘Eau Eau Den Haag’. Het Haagse bedrijf verkoopt flessen, karaffen en glaswerk voor het schenken en serveren van kraanwater.

De jury van de jaarlijkse Namespotting Naam van het Jaar-verkiezing verkoos Eau Eau Den Haag boven biefstukrestaurant ‘So de Jus’, zeilmakerij ‘Bootkapje’, massagesalon ‘Hou je Thai’ en ijscowagen ‘Pablo’s IJscobar’. De winnaar is gekozen door een jury bestaande uit professionals die zich bezighouden met merken en merknamen. “De verkiezing wordt georganiseerd om het belang van een goede merknaam te benadrukken”, zegt initiatiefnemer en merknamenspecialist Hans Prummel. ” Een slim gevonden merknaam vertelt op een originele wijze iets over het aanbod, is onderscheidend, kent meerdere lagen en bevat eventueel ook nog een kwinkslag.” Eau Eau Den Haag voldoet volgens de jury aan al deze criteria.

“De merknaam maakt meteen vrolijk door de verwijzing naar het lied van Harrie Jekkers. Het gaat over gewoon kraanwater, maar de naam straalt kwaliteit uit”, staat in het juryrapport. “De chique Franse spelling contrasteert leuk met plat Haags en plat water. De fles is ontworpen en uitgebracht door Haagse Hapjes – ook goed gevonden -, een creatief cateringbedrijf.”

De uitslag

1. Mineraalwaterfles Eau Eau Den Haag

2. Biefstukrestaurant So de Jus

3. Zeilmakerij Bootkapje

4. Massagesalon Hou je Thai

5. IJscowagen Pablo’s IJscobar

Grote foto: Eau Eau Den Haag (Facebook)