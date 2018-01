Eerste storm van 2018 trekt over Den Haag

Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven voor het hele land in verband met de storm die over het land trekt. Er staat langs de kust een westerstorm waarbij kans is op windstoten tot wel 110 kilometer per uur.

Het KNMI meldt dat er de komende uren in Zuid-Holland zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voorkomen, die tijdens buiten in kracht toe kunnen nemen tot wel 110 kilometer per uur. Langs de kust staat vandaag een westerstorm.

Code geel geldt tot 18.00 uur, aan het einde van de middag en in de avond neemt de wind af.

Grote foto: Richard Mulder