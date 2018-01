Nieuw festival in Den Haag: Storks Instores

Den Haag krijgt een nieuw muziekfestival. Onder de naam Storks Instores worden in maart, april en mei elke zaterdag en zondag concerten gegeven op bijzondere locaties in onze stad, zoals horecagelegenheden, hostels en winkels.

Storks Instores is een initiatief van een groep Rotterdammers die in de havenstad eerder het vergelijkbare festival Pica Pica organiseerden. Net als in 010 doen tientallen locaties mee aan het Haagse evenement, waaronder winkelgebied De Passage, hostels Jor Place en The Golden Stork en cafés en restaurants als Café Franklin, De Klap en Love and Peas.

De komende maanden worden regelmatig nieuwe namen van optredende artiesten bekendgemaakt. De eerste bevestigde artiesten zijn jazzpianist Daeyeon Shin, de Griekse zangeres Alkistis Labropoulou en de Spaanse saxofonist Miguel Sucasas.