Politie zoekt getuigen aanrijding Laan van Eik en Duinen op Nieuwjaarsnacht

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die in de nacht van zondag op maandag plaatshad op de kruising Laan van Meerdervoort met de Laan van Eik en Duinen. Een fietsster werd aangereden door een automobilist en raakte gewond. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden.

Het slachtoffer, een 18-jarige vrouw uit Den Haag, fietste rond 1.40 uur met een vriendin op de Laan van Meerdervoort in de richting van de Goudenregenstraat. Op dat moment kwam er rechts vanuit de Laan van Eik en Duinen een grijze, kleine auto aangereden. Deze auto reed volgens de politie met een aanzienlijke snelheid de kruising met de Laan van Meerdervoort op en raakte de fietsster. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan haar hoofd en ligt nog steeds in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is na de aanrijding niet gestopt, maar doorgereden in de richting van de Azaleastraat.

De politie is op zoek naar de doorrijder en roept getuigen van het ongeluk op om zich te melden. De bestuurder reed in grijze, kleine personenauto, vermoedelijk een Peugeot 107. De auto heeft mogelijk schade en een kapotte ruit aan de linkerkant.