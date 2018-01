Slechts één Haags boek genomineerd voor Haags boek van het jaar

De stembussen voor de verkiezing Den Haag Kiest het Beste Boek van 2017 van boekhandel Paagman zijn weer geopend. Het is de vijfde keer dat de boekhandel de verkiezingen organiseert. Alleen inwoners van onze stad kunnen stemmen op het beste boek van het voorgaande jaar. “Het is wel opvallend, voorgaande jaren hadden we wat meer Haagse auteurs in de shortlist”, zei directeur en eigenaar Fabian Paagman (kleine foto) van boekhandel Paagman in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Alleen het boek ‘111 plekken in Den Haag die je gezien moet hebben’ van schrijver Tal Maes komt van Haagse bodem. “Er staat maar één Haags boek in de lijst en dat terwijl het zeker niet een bescheiden boekenjaar is geweest.” De shortlist wordt samengesteld door medewerkers van de boekhandel. “Blijkbaar waren het niet de Haagse boeken die onze medewerkers hebben geraakt.”

“De shortlist is een beetje een voorzet want we nodigen Hagenaren ook uit om zelf een keuze door te geven.” Stemmen op één van de boeken op de shortlist of op een eigen favoriet kan nog tot en met eind januari via de website van Boekhandel Paagman.



Luister hier naar het interview met Fabian Paagman op Den Haag FM.