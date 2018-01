Televisiepresentatrice Paula Udondek gewond na val van paard

De Haagse televisiepresentatrice Paula Udondek (grote foto) is gewond geraakt na een val van haar paard Ansa (kleine foto).

Udondek kwam dinsdag lelijk ten val, schrijft zij op Facebook. “Ik lig voor Pampus op de bank.” De televisiepresentatrice, bekend van programma’s als ‘Waku Waku’, ‘Get The Picture’ en ‘ Knoop in je Zakdoek’, liep een gekneusde schouder en een hersenschudding op door de val van de zwarte merrie. “Ik was nogal in de war en ben door lieve mensen geholpen. Ik weet me steeds meer te herinneren.”

Paula noemt zichzelf een “beetje gekreukt, gedeukt en geknakt, maar verder helemaal in orde”. De Haagse kan er ook wel om lachen. “Misschien dat ik stiekem onbewust al ‘veldonderzoek’ heb gedaan voor de filmpjes die ik eind deze maand ga opnemen voor de Hersenstichting over traumatisch hersenletsel.”