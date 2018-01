Veiligheid persoonsgegevens en Buurt Preventie Team in Dossier Mastenbroek

Woensdagavond 3 januari worden weer Haagse misdaad- en veiligheidskwesties besproken in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Tussen 21.00 en 23.00 zijn onder andere PvdA-politica Astrid Oosenbrug en wijkagent Eric de Jongh te gast.

Voormalig Tweede Kamerlid Oosenbrug weet alles over ICT bij de overheid, overheidsdienstverlening, telecommunicatie, privacy en auteursrecht. Hoe is het volgens haar gesteld met onze privacy? Zijn onze gegevens wel in goede handen bij de overheid? Wijkagent Eric de Jongh is werkzaam in het gebied De Bras, dat valt onder het politiebureau Leidschenveen-Ypenburg. Eric heeft bijna 3.000 volgers op Twitter en gaat zich het komende jaar inzetten voor het Buurt Preventie Team. In Dossier Mastenbroek vertelt hij wat dat precies inhoudt.

Daarnaast wordt uitgebreid teruggeblikt op de jaarwisseling en wordt het laatste misdaadnieuws uit Den Haag doorgenomen.

Grote foto: Pixabay