Duizenden Haagse kerstbomen ingezameld en versnipperd

Het is inmiddels tijd om de kerstboom de deur uit te zetten. Gooiden we vroeger massaal de bomen op het vreugdevuur, tegenwoordig is daar de gemeente die zorg draagt voor de afvoer van je groene vriend. Op diverse locaties gaan kerstbomen massaal door de versnipperaar.

Bij de Haagse Milieu Services in de Plutostraat worden de hele dag door kerstbomen afgeleverd die zijn opgehaald door speciale kerstboomteams. Ook zijn op achttien plekken door de hele stad deze en aanstaande woensdag inzamelpunten waar kerstbomen naartoe kunnen worden gebracht om versnipperd te worden. De kerstboomsnippers zullen worden omgezet in groene stroom.

“We halen in de twee eerste weken van januari tonnen aan kerstbomen op”, zegt de manager van de Haagse Milieu Services, Pieter Kaltner (kleine foto), tegen Den Haag FM. “Het versnipperen is veel beter voor het milieu dan verbranden. Soms zitten zelfs de lichtjes en ballen er nog in wanneer we een boom van de straat oppikken. Maar die halen we er eerst uit voordat we ze versnipperen en omzetten naar milieubewuste stroom.”