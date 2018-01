VIDEO: Kades in Scheveningse haven onder water

Natte voeten aan de Tweede Haven op Scheveningen. Het is hoog water en in combinatie met de storm zorgt dit ervoor dat het water over de kades bij de Dr. Lelykade klotst.

De storm stak in de nacht van dinsdag op woensdag op, waarbij langs de kust tot aan de avond kans is op windstoten van tot wel 110 kilometer per uur.

Rond 18.00 uur zwakken de windstoten verder af naar circa 80 kilometer per uur, bij een windkracht 7. Pas aan het begin van de nacht verdwijnen aan de kust de windstoten.

Grote foto: still video Monica Swalef (Twitter)

Kleine foto: Richard Mulder

Inmiddels staat de kade onder water in Scheveningen pic.twitter.com/KpdmGE05ES — Monica Swalef (@MonicaSwalef) January 3, 2018