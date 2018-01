Voorstel GroenLinks voor elektrische oplaadpunten na zeven jaar alsnog uitgevoerd

Ze moesten er even geduld voor hebben maar de fractie van GroenLinks in de provincie Zuid-Holland heeft na zeven jaar alsnog haar zin gekregen. De provincie heeft officieel enkele laadpunten voor elektrische auto’s in de parkeergarage van het Provinciehuis in gebruik genomen. Al in 2010 stelde GroenLinks voor om dat te doen.

Statenlid Berend Potjer (kleine foto) is verheugd met de plaatsing van de punten. “Elektrische oplaadpunten is een belangrijke voorwaarden om elektrisch te kunnen rijden. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en tegen klimaatverandering. Met deze oplaadpunten draagt de provincie daaraan bij.”

De motie elektrisch rijden werd in 2010 door de toenmalig fractievoorzitter Oscar Dijkhoff ingediend en kon op brede steun rekenen in de Provinciale Staten.