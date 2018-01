Winkelier ’t Hoge Veen: “De klanten waaien hier gewoon naar binnen”

Bij winkeliers van winkelcentrum ’t Hoge Veen in Leidschenveen-Ypenburg komen de klanten op winderige dagen letterlijk binnen gewaaid. “Het is vooral sneu voor oudjes die hier boodschappen komen doen”, zei slager Paul Hoogendoorn van Slagerij Smaecktheater Paul in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Het giert hier echt om je oren, die wind. Het lijkt hier soms wel een spookfilm.”

“Je ziet dat oude mensen met hun karretje tegen de wind in naar de auto moeten.” De winkeliers zouden volgens Paul graag zien dat de gemeente een paar windschermen neerzet om de trekkende luchtstromen tegen te houden. “Het is hier gewoon een trekgat. Het mag weleens een keer gaan gebeuren dat de gemeente een paar glazen windschermen plaatst bij de ingang van het centrum.”

Daarnaast hoopt Paul dat het stadsbestuur zich ook buigt over de toevoeging van meer gezelligheid in ’t Hoge Veen. “Het zou leuk zijn als er misschien een leuk muziekje kan komen of iets dergelijks. We hebben gelukkig al wat mooie plantenbakken laten neerzetten. Als het weer of het klimaat iets beter wordt, dan is het natuurlijk ook helemaal top.”

(Foto’s: Facebook ’t Hoge Veen)

Luister hier naar het interview met Paul Hoogendoorn op Den Haag FM.