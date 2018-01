Den Haag is een nieuwe straatpastor rijker

Agenten fatale arrestatie Mitch Henriquez in beroep

De twee agenten die veroordeeld zijn voor betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez, gaan in hoger beroep. Dat melden hun advocaten donderdag.

De twee agenten, die anoniem terecht stonden onder de namen DH01 en DH02, werden op 21 december veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Toen kondigden de advocaten van de agenten al aan dat zij een hoger beroep overwogen.

Volgens de rechtbank zijn de agenten schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg. Henriquez is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van een verkeerd aangelegde nekklem. Maar deide agenten kunnen zich volgens hun advocaten niet bij enige veroordeling neerleggen. Zij vinden dat de agenten ‘integraal’ vrijgesproken moeten worden. Daarom zullen de advocaten de zaak in hoger beroep aan het Gerechtshof in Den Haag voorleggen.