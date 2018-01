Den Haag is een nieuwe straatpastor rijker

Den Haag krijgt er een nieuwe straatpastor bij. Hanneke Allewijn (kleine foto) is naast Klaas Koffeman en Kitty Mul de derde straatpastor van het Straatpastoraat. Deze organisatie zet zich in voor dak- en thuislozen, gebruikers van harddrugs en alcohol, mensen met psychische problemen en andere ‘sociaal kwetsbaren’.

Het werk van de straatpastors bestaat onder meer uit mentale ondersteuning bieden aan de zojuist genoemde aandachtsgroepen. Dit doen ze niet vanuit de kerk, maar door langs te gaan op de plekken waar deze mensen zich bevinden, dus op straat, in parken, bij de soepbus, maar bijvoorbeeld ook in dag- en nachtopvanglocaties.

Haar benoeming werd mogelijk dankzij een meerjarige bijdrage van een particulier fonds. Allewijn is bijna afgestudeerd aan de predikantsopleiding van de Protestantse Theologische Universiteit. In 2008 haalde ze haar master theologie en werkte ze vervolgens vijf jaar als kerkelijk werker in de Nederlandse Kerk in Duitsland (NKiD). Allewijn wordt vrijdag feestelijk ingezegend.

Kleine foto: Straatpastoraat