Twee restaurants in Den Haag staan onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Eerder overkwam dat Restaurant Garoeda in het centrum van de stad, dat restaurant werd zelfs een paar dagen gesloten. “Ik was er helemaal kapot van, ik heb twee nachten niet kunnen slapen”, vertelde Peter ’t Mannetje van Garoeda in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

’t Mannetje heeft wel wat opgestoken van de controles van de NVWA. “We hebben nu zelf controleurs die eens in de twee maanden alles komen controleren.” Het verscherpte toezicht van de warenautoriteit heeft er bij Garoeda voor gezorgd dat Peter zijn zaken anders heeft georganiseerd. “Ik heb mijn personeel ook cursussen laten volgen.”

“Een kok is de helft van de tijd met de administratieve rompslomp bezig.” En juist die administratie is belangrijk om op orde te hebben vertelde Peter. Verder is de eigenaar van Garoeda zeker niet negatief over de NVWA. “Het is goed dat zo’n organisatie er is. Een zaak moet gewoon hygiënisch zijn en de administratie moet ook op orde zijn.”

Luister hier naar het interview met Peter ’t Mannetje van restaurant Garoeda op Den Haag FM.