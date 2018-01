Fors meer klachten over vuurwerk: ruim 3.000 meldingen

Het aantal klachten over vuurwerk in en rond Den haag is fors toegenomen. De teller van het Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks staat op ruim 3.000 na de jaarwisseling, dit is 36 procent meer dan 2016.

Landelijk werd 53.000 keer melding gedaan van overlast. Na Rotterdam is Den Haag de stad waar de meeste klachten vandaan kwamen. De meeste klachten die binnenkwamen gingen over geluidsoverlast door harde knallen, die voornamelijk buiten de toegestane tijden te horen waren. Maar er waren ook veel klachten over vernielingen en gevaarlijke situaties.

“Geen enkel ander feest gaat gepaard met zoveel schade, letsel en overlast”, stelt fractievoorzitter Arjen Kapteijns (kleine foto) in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We moeten onder ogen zien dat het door jan en alleman afsteken van vuurwerk te veel risico’s en schade met zich meebrengt.” De stijging is mogelijk te verklaren doordat de vuurwerkverkoop één dag eerder van start ging omdat oudjaarsdag op een zondag viel.

Luister hier naar het interview met Arjen Kapteijns op Den Haag FM.