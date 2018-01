Jongetje bijna verdronken in Hofbad

In het Hofbad in Ypenburg is donderdagmiddag een kind gereanimeerd. Het jongetje was in het water gevallen, meldt Omroep West.

In een onbewaakt moment liep het jongetje van een jaar of drie naar het water en viel erin. Het kind werd volgens een woordvoerder van de gemeente snel uit het water gered. Wel moest hij kort beademd en gereanimeerd worden.

Het kind is in stabiele toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De schrik zat er volgens de woordvoerder wel goed in bij het zwembad.