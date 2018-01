Miljoenenboete voor Haag Wonen na mislukken aardwarmteproject

Woningcorporatie Haag Wonen moet een boete van ruim twee miljoen betalen aan de curatoren van het failliete geothermieproject Aardwarmte Den Haag (ADH). Mede door de weigering van de woningcorporatie om de beloofde 800 woningen aan te sluiten op een warmtenet, draaide het ambitieuze plan uit op een mislukking.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De rechter neemt het Haag Wonen kwalijk dat het slechts dertien van de afgesproken 803 heeft aangesloten op het distributienet van ADH, een vennootschap waarin de corporatie zelf deelnam. Volgens Haag Wonen was die verplichting komen te vervallen doordat de bouw van de centrale vertraging had opgelopen. Maar de rechtbank denkt daar anders over: uit een contract tussen beide partijen blijkt duidelijk dat de opgegeven woningen hoe dan ook aangesloten moesten worden.

Bij het prestigieuze aardwarmteproject in Den Haag Zuidwest zou grondwater van twee kilometer diep omhoog worden gepompt om woningen te verwarmen. Bij de start werd het omschreven als een voor Nederland uniek project, omdat aardwarmte nog nergens op zo’n grote schaal werd toegepast. Toenmalig kroonprins Willem-Alexander opende de energiecentrale in de zomer van 2012. In totaal moesten er zo’n 4.000 nieuwbouwwoningen plus een aantal bedrijven van warmte worden voorzien. Maar het project mislukte. Onder meer omdat de woningbouwcorporaties zich terugtrokken vanwege de crisis. Op 27 augustus 2013 verklaarde de rechtbank in Den Haag verklaarde ADH failliet. De gemeente en de deelnemende woningcorporaties gingen daarbij voor 21 miljoen euro het schip in.

Boete

Al snel kwamen de curatoren tot de conclusie dat de corporaties tekortgeschoten waren in de nakoming van hun aansluitverplichtingen. Met twee van hen konden afspraken worden gemaakt, maar Haag Wonen weigerde een schikking, omdat ADH niet binnen de afgesproken termijn aardwarmte kon leveren. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat de realisatie van de aardwarmtecentrale slechts “een inspanningsverplichting” van ADH betreft, terwijl de oplevering van de beloofde woningen contractueel is vastgelegd. Haag Wonen moet de curatoren daarom een boete van 2.600 euro per niet gerealiseerde aansluiting betalen, oftewel 2.054.000 euro.

Ondanks het debacle kondigde wethouder Joris Wijsmuller in 2016 aan dat het aardwarmteproject in Den Haag Zuidwest toch een doorstart maakt. Sterker nog: het stadsbestuur maakte afgelopen jaar bekend dat Den Haag de komende jaren vol inzet op aardwarmte en tenminste vier nieuwe aardwarmtecentrales wil realiseren. In 2040 wil de gemeente aardgas volledig vervangen door duurzame warmte.

Grote foto: Gera Nieland

Kleine foto: www.hatobv.com