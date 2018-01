Rotishop Amira in Moerwijk en restaurant Carmil in Zeeheldenkwartier onder verscherpt toezicht

Twee restaurants in Den Haag staan onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om restaurant Carmil aan de Piet Heinstraat in het Zeeheldenkwartier en om Rotishop Amira aan de Betje Wolffstraat in Moerwijk.

Uit inspecties van de keuringsdienst blijkt dat beide zaken “niet juist met voedsel omgaan”. Wat er precies mis is, wil een woordvoerder van de NVWA niet zeggen. Als een restaurant onder verscherpt toezicht komt te staan, zijn er al eerder problemen geconstateerd. Voor het zover komt, moet de horecagelegenheid eerst in twee jaar tijd drie keer een boete hebben gekregen. Het verscherpte toezicht duurt acht maanden. In die tijd komt de NVWA geregeld langs om te kijken of alles in orde is. Mocht er geen verbetering zijn, wordt de zaak tijdelijk of definitief gesloten.

De eigenaresse van Rotishop Amira aan de Betje Wolffstraat claimt tegenover Omroep West de zaak net te hebben overgenomen en schuift de schuld van de NVWA-aantekening in de schoenen van de vorige uitbater. De eigenaar van restaurant Carmil wil niet reageren.

Garoeda

Vorig jaar kwam het beroemde Haagse restaurant Garoeda onder verscherpt toezicht te staan. Het Indonesische restaurant aan de Kneuterdijk werd zelfs een tijdje gesloten op last van de NVWA. Daarna is het restaurant weer geopend omdat de keuken als “goed” werd beoordeeld.

Kleine foto: Jan Bierens