Ruim een miljoen euro voor Den Haag tegen jihadisme

Den Haag krijgt van alle gemeenten in 2018 het meeste geld voor de aanpak van radicalisering. De rijksoverheid heeft ruim een miljoen euro beschikbaar gesteld aan de stad. Dat maakt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekend.

In totaal krijgen twintig gemeenten samen bijna zes miljoen euro. Den Haag krijgt met 1.142.770 euro veruit het meest, gevolgd door Utrecht (817.710 euro) en Rotterdam (781.380 euro). De gemeenten kunnen het bedrag gebruiken voor gerichte preventie en voor de versterking van een persoonsgerichte aanpak om te voorkomen dat jongeren radicaliseren. Het geld wordt onder meer besteed aan het bevorderen van deskundigheid van mensen die werken met radicaliserende jongeren en de ondersteuning van de omgeving van deze doelgroep.

Het is de derde keer dat er geld wordt uitgetrokken voor gemeenten. De afgelopen twee jaar is in totaal ongeveer dertien miljoen euro beschikbaar gesteld.