Zevende NK Ice Carving op Scheveningse boulevard

Op de Scheveningse boulevard begint zaterdagochtend om 09.00 uur het zevende NK Ice Carving plaats. Met behulp van kettingzagen, beitels, hamers en andere gereedschappen creëren de deelnemers metershoge beelden uit de vijf transparante blokken ijs van 125 kilo per stuk. In totaal doen twintig teams van twee personen mee aan het kampioenschap.

Twee van die deelnemers, Krista Bakker (links op kleine foto) en Aylin Heijndijk (rechts), waren vrijdagochtend te gast bij het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Ik ben begonnen met zandsculpturen. Geleidelijk aan kwam er ook ijs bij kijken”, vertelde Krista. “We zijn nu vier jaar een team.” Aylin reageerde twintig jaar geleden op een advertentie in de krant. “Ik ben als vrijwilliger begonnnen. Inmiddels is het betaald hobbyen. We doen mee aan toernooien over de hele wereld.”

De deelnemers krijgen zaterdag tot 16.00 uur de tijd om hun sculpturen te maken. Om 17.30 uur is de prijsuitreiking.

Grote foto: Marij Hofboer

Luister hier naar het interview met Krista en Aylin op Den Haag FM.