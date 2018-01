De Klimmende Règâhs dit jaar aan de bak voor twee goede doelen

De Klimmende Règâhs gaat dit jaar geld inzamelen voor twee goede doelen: KWF Kankerbestrijding en Kika. De afgelopen 8 jaar haalden de sporters enkel geld op voor het KWF door deelname aan de Alp d’Huzes, de jaarlijkse beklimming van de Alp d’Huez. “Er waren teamgenoten die ook wel eens een ander doel wilden”, vertelde Martin Groen (links op grote foto) in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Dat andere doel is KiKa geworden. Door middel van een gesponsorde fietstocht gaat De Klimmende Règâhs ook voor dat doel aan de slag. De fietstocht door Italië ‘Giro di KiKa’ is een toch van zes dagen.

De 23 leden verdelen zich grotendeels over de evenementen. “Sommigen doen aan beide doelen mee, maar in principe gaat 13 man aan de slag voor het KWF en 10 voor KiKa.” De beklimming van de Alpe d’Huzes is dit jaar op 6 en 7 juni. De Giro di KiKa vindt plaats van 24 tot en met 29 juni.

Luister hier naar het interview met Martin Groen op Den Haag FM.