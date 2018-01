Fotograaf Hans Willink weer aan de slag door speciaal harnas: “Nu eindelijk een stapje vooruit”

Door een speciaal harnas kan fotograaf Hans Willink zijn werk als fotograaf weer oppakken na het slechte nieuws van vorig jaar. Ironisch genoeg voor een man die gehandicaptensport steunt werd hij negen maanden terug zelf gehandicapt. “Er werd een spierziekte bij mij geconstateerd en later een zenuwaandoening,” vertelde Hans in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM. “Zo kun je alles en zo kun je niets.”

Het leven van de Haagse fotograaf stond in één jaar op zijn kop. “Het was verschrikkelijk ingewikkeld in mijn hoofd.” Via een kliniek waar Hans behandelt wordt is hij in het bezit van een speciaal harnas gekomen. Daarmee staat de camera voor zijn gezicht en kan hij weer foto’s nemen. “Ik ben bewust van mijn beperkingen maar na maanden van achteruit gaan is dit iets heel moois.”

Met steun van familie en vrienden is Hans niet te stoppen. “Ik heb ook zo veel voorbeelden meegemaakt van mensen die weigeren op te geven en dat er dan uit een onverwachtse hoek alsnog iets moois kan komen,” voegde Hans daar aan toe. Lopen blijft echter moeilijk. “100 meter is een flinke afstand voor mij, maar iedere halve stoeptegel verder is weer een vooruitgang.”

Kleine foto: Facebook

Luister hier naar het interview met Hans Willink op Den Haag FM.