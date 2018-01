Michael Varekamp en Marco Lopes in Kunstlicht op Den Haag FM

Fruitbomen voor buurtbewoners Houtwijk

Een appel plukken tijdens het uitlaten van de hond? Een verse peer mee naar school? Als het aan bewoners van de Houtwijk ligt, wordt dat binnenkort mogelijk in hun buurt.

Na een gesprek met wethouder Boudewijn Revis van Buitenruimte is bij het Wijkberaad Houtwijk het idee ontstaan om naast ‘gewone’ bomen ook fruitbomen in de wijk te laten neerzetten. Met Revis is afgesproken dat buurtbewoners plekken mogen aangeven waar, indien mogelijk, de bomen gepland kunnen worden.

Anders dan bij een enkele boom ergens in de wijk, moeten de fruitbomen bij voorkeur ‘in bosjes’ vorm krijgen. Het Wijkberaad is dus op zoek naar plekken waar meerdere fruitbomen bij elkaar kunnen staan. De locaties moeten uiteraard makkelijk bereikbaar zijn voor bewoners. Suggesties kunnen worden gemaild naar info@wijkberaadhoutwijk.nl.

Grote foto: Pixabay.com