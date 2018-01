Gehandicapte darters strijden om WK-ticket in Theater aan het Spui

Den Haag is een bijzonder sportevenement rijker. In theater aan het Spui wordt 17 februari een internationaal dartstoernooi gehouden voor gehandicapte darters. Zestien topspelers uit binnen- en buitenland strijden bij het The Hague Disability Darts Invitational voor een plek op het wereldkampioenschap, dat later dit jaar in Engeland wordt gehouden.

“Ik zag dat het WK voor gehandicapte darters in een zijzaaltje werd afgewerkt en dat vond ik wat sip”, vertelt Hans Willink, die namens de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten het initiatief nam voor dit toernooi. Willink heeft als fotograaf alle grote dartstoernooien van dichtbij meegemaakt. Door die ervaring, ontstond de gedachte om een toernooi neer te zetten, dat helemaal in de sfeer is van de grootse dat-evenementen als de World Darts Trophy.

“Dus met alles erop en eraan”, zegt Willinik. “Compleet met meervoudig Nederlands kampioene rolstoelracen Willy Feenstra die de rol van walk-on girl op zich neemt, of in dit geval de allereerste roll-on girl ooit. We spelen alle wedstrijden op een podium, met opkomstmuziek en officials van de Nederlandse Dartsbond (NDB).” Alle wedstrijden worden online live uitgezonden en becommentarieerd door Jacques Nieuwlaat, commentator van RTL Darts. En Marco Meijer, onder meer caller bij het Lakeside World Darts, zal tijdens het toernooi de hondertachtigers (one hundred and eighty) uit de luidsprekers laten schallen.

Grote Foto: Evert Zomeraag