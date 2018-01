Het wensen van ‘de beste wensen’ mag weer, maar tot wanneer eigenlijk?

“De beste wensen” of “gelukkig nieuwjaar”. In die eerste week van het nieuwe jaar zijn het toch bijna de meest uitgesproken woorden in je omgeving. Je ziet iedereen weer voor ‘het eerst’, maar tot wanneer blijf je mensen de beste wensen wensen? Daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk.

Als je het internet raadpleegt beweert de een dat het tot Drie Koningen mag, ieder jaar op 6 januari. Een ander zegt 15 januari, halverwege de nieuwe maand. In ieder geval leek het vrij duidelijk dat het in februari écht niet meer kon.

“Ik blijf het gewoon terugdoen als iemand het mij toewenst, het heeft geen einddatum,” vertelde een voorbijganger. “Niet iedereen krijgt ze van me, dus ik doe het niet zo veel. Daarom ben ik het niet zat,” vertelde weer een andere stadsgenoot.

Dagvriend Victor Meijer vindt het eigenlijk maar een vreemde traditie: “We wensen iedereen de beste wensen, ook al meen je het niet.” Dat het vanaf een bepaald moment niet meer mag vindt de Dagvriend helemaal dubieus. “De beste wensen interesseren me eigenlijk geen fluit, maar toch wens ik iedereen de beste wensen”, vertelde de Dagvriend in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

