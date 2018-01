Louwman Museum verbreekt (opnieuw) eigen bezoekersrecord

Het Louwman Museum heeft het afgelopen jaar een recordaantal bezoekers ontvangen. In 2017 bezochten 159.312 mensen het automobielmuseum.

Volgens directeur Ronald Kooyman is het hoge aantal bezoekers in 2017 mede te danken aan de tentoonstelling ‘McLaren’ in de zomermaanden. De expositie toonde zestien raceauto’s en sportwagen waaronder de McLaren’s van Formule 1-kampioenen Ayrton Senna, Mika Häkkinen en Lewis Hamilton, de McLaren van Can-Am kampioen Peter Revson en een McLaren Le Mans. Ook hebben meer buitenlandse bezoekers het Louwman Museum bezocht. “Dit is mede te danken aan de diverse belangrijke internationale prijzen die we in 2017 mochten ontvangen”, zegt Ronald Kooyman.

Sinds de opening van het Louwman Museum in 2010 is het al het zevende jaar op rij dat het museum meer bezoekers mocht verwelkomen.

Grote foto: Louwman Museum

Kleine foto: Ronald Kooyman (Linkedin)