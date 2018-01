Michael Boogerd weer aan het werk na schorsing: “Ik kijk er erg naar uit”

De Haagse oud-wielrenner Michael Boogerd (grote foto) heeft zijn schorsing van twee jaar uitgezeten. De 45-jarige Boogerd werd in januari 2016 geschorst omdat hij had toegeven tijdens zijn carrière doping te hebben gebruikt. Vrijdagavond begint hij weer met het werk dat hij voor zijn schorsing al deed. Hij is ploegleider van team Roompot.

“Ik heb me niet verveeld de afgelopen jaren”, vertelde Michael in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Ik heb heel veel clinics gegeven en televisiewerk gedaan. Maar het liefst ben ik natuurlijk direct bij het wielrennen betrokken. Ik kijk erg uit naar het trainingskamp volgende week.” Het was voor Boogerd en zijn team vanaf het begin duidelijk dat hij na afloop van zijn straf weer aan de slag zou gaan. “Alle sponsoren en mede-ploegleiders wisten van tevoren al van mijn verleden. Ze wisten waar ze aan begonnen toen ze met mij in zee gingen.”

De Hagenaar maakte van de gelegenheid gebruik om vooruit te blikken op het nieuwe wielerseizoen. “We moeten realistisch zijn, we zijn niet de beste ploeg. We willen zoveel mogelijk stappen maken om uiteindelijk met een grote ronde mee te doen.”

Luister hier naar het interview met Michael Boogerd op Den Haag FM.