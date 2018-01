Michael Varekamp en Marco Lopes in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan jazztrompettist Michael Varekamp en cabaretier Marco Lopes.

De Haagse trompettist en vocalist Michael Varekamp trakteert graag op jazzmuziek. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe album waarop hij Miles Davis met Jimi Hendrix samenbrengt. Zondagmiddag speelt hij in Muzee op Scheveningen, maar eerst komt langs in de radiostudio. Verder een gesprek met de Haagse cabaretier Marco Lopes, finalist van het Leids Cabaret Festival 2016. Maandagochtend om 07.30 uur zet hij zijn tanden in een gezond ontbijt in Diligentia tijdens een nieuwe editie van ‘Start-up Comedy’.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Grote foto: Michael Varekamp