Haags TV Journaal: geen vakantieverveling in Buurthuis de Yp

WINACTIE: Vrijkaarten voor Tante Joke Karaoke in Paard

Ruim 600 Hagenaars hebben interesse in zelfmoordpoeder

Ruim 600 Hagenaars zijn geïnteresseerd in het aanschaffen van zelfmoordpoeder. De organisatie Coöperatie Laatste Wil houdt vanaf deze maand door heel het land bijeenkomsten om leden met een doodswens te informeren over het middel waarmee zij hun leven kunnen beëindigen. “We geven alleen aan leden te kennen waar en wanneer deze bijeenkomsten worden gehouden. We willen voorkomen dat tegenstanders de samenkomsten verstoren”, laat een woordvoerster aan Den Haag FM weten.

Coöperatie Laatste Wil zegt te beschikken over een legaal verkrijgbaar conserveermiddel, waarmee hun leden pijnloos en zonder medewerking van een arts kunnen sterven. Meer dan 16.500 Nederlanders zijn lid van de organisatie. Ook stelt de organisatie dat ruim 800 mensen uit het buitenland interesse hebben in het middel.

Of het middel ook daadwerkelijk legaal is, blijft de vraag. Coöperatie Laatste Wil laat leden die een half jaar lid zijn in groepen van vijftig het middel gezamenlijk inkopen om beschuldigingen van moord te vermijden. Vervolgens krijgen de vijftig leden tijdens een bijeenkomst een persoonlijk kluisje dat alleen open kan met hun eigen vingerafdruk. Na de bijeenkomst wordt de inkoopgroep opgeheven en worden gegevens van de desbetreffende leden vernietigd.

Misbruik

De organisatie sluit niet uit dat onwelwillenden misbruik kunnen maken van het zelfmoordpoeder. “Die mogelijkheid is nooit honderd procent te voorkomen. Slechts een enkele ongewenste uitwas mag niet de norm zijn om iets wel of niet te doen. Misbruik is altijd mogelijk, daar mag het gebruik niet onder lijden”, aldus de organisatie.