Ruimte bij het IOC: “Ik zou daar graag Richard Krajicek zien”

Na het vertrek van Camiel Eurlings zijn er nu geen Nederlandse leden meer in het Internationaal Olympisch Comité. Onder zijn voorgangers waren meerdere Hagenaars te vinden zoals Erica Terpstra en Koning Willem-Alexander, toen hij nog kroonprins was. Op verzoek van Den Haag FM ging Ronald Mooiman van Haagse Topsport op zoek naar een nieuwe stadsgenoot voor in het comité. “Het was nog best moeilijk om een top 3 te maken,” vertelde Ronald in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Zowel ex-judoka Anicka van Emden als oud-hockeyster Naomi van As zouden volgens Ronald geschikt zijn voor de functie. “Ze hebben ervaring in de sport en het is een frisse, jonge uitstraling die je dan meegeeft. Eigenlijk waren het vroeger allemaal oude knakkers, behalve Camiel dan eigenlijk.” De grootste kanshebber vindt Ronald oud-tennisser en bekend sportman Richard Krajicek. “Hij heeft veel ervaring in de sportwereld door Wimbledon en hij heeft bestuurlijke ervaring door zijn bijdrage aan het tennistoernooi in Rotterdam.”

Of het gaat lukken om Krajicek of een van de dames daadwerkelijk in de IOC te krijgen lijkt moeilijk. “Er moet nog stevig gelobby’d worden als we een Nederlander erbij willen volgens mij, maar het lijkt waarschijnlijk: Nederland is toch een behoorlijk groot sportland.” Vooralsnog is onbekend wanneer de vrijgekomen plek daadwerkelijk zal worden opgevuld.

Luister hier naar het interview met Ronald Mooiman op Den Haag FM.