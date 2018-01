Wijkagent De Bras zoekt bewoners voor Buurtpreventieteam

Wijkagent Eric de Jongh is werkzaam in De Bras, dat valt onder het politiebureau Leidschenveen-Ypenburg. Eric wil zich het komende jaar gaan inzetten voor het zogenoemde Buurt Preventie Team (BPT).

In Dossier Mastenbroek op Den Haag FM vertelde hij woensdagavond wat dat precies inhoudt. “Ik zoek wijkbewoners met gezond verstand”, zegt Eric. “Wanneer je ’s avonds een rondje met de hond loopt en af en toe iets signaleert, dan kan dat al een grote meerwaarde zijn.”

Woon jij in de Bras in Ypenburg en wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de veiligheid in de wijk? Geef je dan op. Aanmelden kan via Eric.de.jongh@politie.nl.

Luister hier naar het interview met Eric de Jongh op Den Haag FM.

Grote foto: still YouTube