Bruidsjurken passen zonder dat je gaat trouwen

Veel vrouwen willen graag eens in hun leven een bruidsjurk hebben gedragen. Maar niet iedereen heeft zin in een bruiloft of heeft de ware al gevonden. Op de Binckhorst werd daar onlangs de oplossing voor gevonden; een plek waar je voor de lol bruidsjurken kunt passen, zonder ze te hoeven kopen.

Op de Binckhorstlaan, in het Mooof gebouw is deze week Brides4fun geopend. Dames kunnen hier langskomen om, vaak samen met vriendinnen, ongegeneerd twee uur lang bruidsjurken te passen. De één doet het voor de lol omdat ze ooit in haar leven een bruidsjapon wil dragen en de ware nog niet is tegengekomen, de ander komt hier op haar vrijgezellenfeest waardoor dit de perfecte manier is om zich vast bruid te voelen voordat de grote dag plaatsvindt.

“Bij reguliere bruidswinkels wordt het vaak niet gewaardeerd dat je als groep jurken gaat passen. Die jurken zijn dan ook voor de verkoop”, zegt eigenaresse van Brides4Fun Ilona Zijlstra (kleine foto) tegen Den Haag FM. “Onder het genot van roze hapjes en een paar glaasjes bubbels is het feest vanaf het begin gezellig. Afhankelijk van de grootte van de groep kun je gemiddeld drie jurken passen die natuurlijk allemaal op de foto moeten. Aan het eind krijg je dan ook een fotostrip mee naar huis.”