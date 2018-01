Afscheidsinterview wethouder Baldewsingh in debatshow ‘De Slag om het IJspaleis’

Dinsdagavond kan je in de Centrale Bibliotheek aan het Spui naar de derde aflevering van de debatshow ‘De Slag om het IJspaleis’. Het programma is tussen 18.00 en 19.00 uur ook live te zien op Den Haag TV.

In de talkshow is onder neer wethouder Rabin Baldewsingh (grote foto) te gast voor een afscheidsinterview. De PvdA’er was twintig actief in de gemeentepolitiek. Het themagesprek gaat over mobiliteit: wie heeft er voorrang in de stad? Er wordt gedebatteerd door Bert Mooren van VNO-NCW West, Erik Beenen van HTM en Arnold van der Heijden van de Haagse afdeling van Reizigersvereniging Rover. Verder aandacht voor het thema duurzaamheid en optredens van de huisband Caterpillar.

‘De Slag om het IJspaleis’ is een productie van Stichting Debatmeester in samenwerking met de krant Den Haag Centraal. Het publiek kan vanuit de zaal meepraten met het themagesprek. Verder krijgt telkens een andere wijkorganisatie ‘spreektijd’ om eigen thema’s te agenderen.

www.debatmeester.com