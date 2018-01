Bouwvakkers weer aan de slag voor Onderwijs en Cultuur Complex op Spuiplein

Op het Spuiplein zijn de werkzaamheden voor het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) hervat. Op de bouwplaats gingen werklieden maandagmorgen weer aan de slag.

De bouw was vlak voor Kerstmis stilgelegd na een “discussie over het ontwerpproces”, aldus wethouder Joris Wijsmuller. Dat leidde tot onrust in de Haagse gemeenteraad. Maar tijdens een spoeddebat midden in het Kerstreces kwam er nauwelijks duidelijkheid over de precieze aard van het geschil tussen de gemeente en toekomstige gebruikers van het gebouw aan de ene kant en de bouwcombinatie aan de andere.

Volgens wethouder Wijsmuller was er een discussie over de “mate van acceptatie van het eerste deel van het technisch ontwerp afbouw” met bouwer Cadanz. Wijsmuller noemde dat tijdens het debat “ongebruikelijk en vervelend”.