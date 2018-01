CDA wil nieuw museum over Haagse radiohistorie

Het CDA in de Haagse gemeenteraad pleit in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart voor een nieuw museum over de Haagse radiohistorie. “Deze geschiedenis is zeer rijk, zoals de zeezenders en de eerste reguliere radio-uitzending ter wereld, de ziekenomroepen en later legendarische piratenzenders zoals Radio Stad Den Haag en Hofstad Radio.”

In het verkiezingsprogramma staan meerdere voorstellen om de muziekscene in onze stad te vergroten. Zo wordt ook geplet voor het aanpassen van het Malieveld zodat daar meer evenementen kunnen plaatsvinden. De Haagse Pop Week zou meer financiële steun moeten krijgen en het Nationaal Popmuseum moet er nu echt snel komen. Ook wil de partij geld beschikbaar stellen om geluidswerende maatregelen te nemen in horecazaken zodat deze meer live muziek kunnen programmeren.

Het 47 pagina’s tellende verkiezingsprogramma werd gepresenteerd door CDA-lijsttrekker Karsten Klein (kleine foto). “Den Haag is een prachtige stad, de Haagse economie trekt aan, de stad biedt de beste ouderenzorg en ook op sociaal vlak gebeurt veel. Het CDA Den Haag wil verder werken aan een bloeiend Den Haag. We gaan voor meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en een groene, bereikbare stad.”