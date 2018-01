CDA wil standbeeld voor oud-premier Piet de Jong op Scheveningen

Het CDA in onze stad wil een standbeeld van oud-premier Piet de Jong (grote foto) in Scheveningen laten neerzetten. “Wegens zijn grote verdienste voor het land en zijn grote liefde voor de zee, zien we het standbeeld het liefst daar”, zei CDA-lijsttrekker Karsten Klein (kleine foto) in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. Het CDA heeft het plan om een standbeeld van de in 2016 overleden De Jong te realiseren in het verkiezingsprogramma opgenomen.

Klein kende de oud-premier persoonlijk. “Ik was twee jaar geleden nog op zijn honderdste verjaardag. Hij is vrij kort daarna overleden.” Piet de Jong was van 1967 tot 1971 minister-president van ons land. Voordat De Jong premier werd, was hij werkzaam bij de marine. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij als commandant op een onderzeeër en bracht hij meerdere Italiaanse en Japanse schepen tot zinken.

“Bij zijn intrede als premier heeft hij tegen koningin Wilhelmina gezegd dat hij liever admiraal was geweest. Zo zie je dus hoe belangrijk de zee voor hem was. Scheveningen is dan dus wel de plek waar je een standbeeld van Piet de Jong moet zetten.” Klein heeft echter nog geen specifieke plek in Scheveningen in gedachte. “Dat is niet aan mij. Daar moeten mensen bij betrokken worden die daar goed in kunnen adviseren.”

Luister hier naar het interview met Karsten Klein op Den Haag FM.