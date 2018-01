Cemil Yilmaz lijsttrekker islampartij Nida in Den Haag

De door de islam geïnspireerde partij Nida heeft Cemil Yilmaz naar voren geschoven als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De dertiger is sociaal-psycholoog en ondernemer, mede-oprichter van netwerkorganisatie Agora en schrijver van columns voor opiniesite Joop.nl.

Partijvoorzitter Nurullah Gerdan van Nida noemt Yilmaz “een strijder tegen raciale en sociale ongelijkheid”. “We zijn trots dat hij de kar voor Nida in Den Haag trekt.” Vorige week maakte Nida bekend in onze stad mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nida werd opgericht in Rotterdam. De partij deed daar in 2014 voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen en heeft daar nu drie raadszetels.

In Den Haag doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart nog twee andere islampartijen mee: Islam Democraten met lijsttrekker Hasan Kucuk en de Partij van de Eenheid onder leiding van Arnoud van Doorn.

Kleine foto: Cemil Yilmaz (Twitter)