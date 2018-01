Cemil Yilmaz lijsttrekker islampartij Nida in Den Haag

GroenLinks wil bewoners meer invloed geven

GroenLinks in de Haagse gemeenteraad wil dat bewoners meer te zeggen krijgen over hun eigen buurt. De partij presenteert daarom het tienpuntenplan ‘Baas in eigen Buurt’ met voorstellen om bewoners meer invloed te geven.

Hagenaars worden volgens de partij vaak “te weinig betrokken bij ontwikkelingen die hen direct aangaan”. “Dat moet snel veranderen”, zegt lijsttrekker Arjen Kapteijns (kleine foto). “Bewoners voelen zich te vaak niet serieus genomen bij ontwikkelingen in hun eigen wijk. Daar willen wij iets aan doen, want de beste ideeën komen niet vanachter een tekentafel op het stadhuis maar van bewoners zelf.”

In het tienpuntenplan staan concrete voorstellen om bewoners meer zeggenschap te geven. Zo stelt GroenLinks voor om Hagenaars mee te laten beslissen over de verdeling van budgetten, wil de partij dat bewoners meer ondersteuning krijgen bij het opzetten van energie- of zorgcorporaties en moet iedere wijk een wijkwerker krijgen die initiatieven van bewoners actief ondersteunt.