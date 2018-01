Groep de Mos wil stadswachten uitrusten met pinautomaten om boetes direct te laten betalen

Als het aan Groep de Mos in de gemeenteraad ligt, krijgen de Haagse stadswachten mobiele pinautomaten zodat mensen hun boetes direct bij hen kunnen betalen.

Gemeenteraadslid Lex Kraft van Ermel wil een lik-op-stuk-beleid invoeren waarbij mensen die vuil dumpen op straat direct worden beboet. “Laat afvalveroorzakers gelijk voelen dat ze fout zitten door onze stad te vervuilen. Bovendien voorkom je zo dat boetes niet worden voldaan door wanbetalers.” De directe aanpak is volgens Kraft van Ermel hard nodig, “want zwerfafval blijft een hardnekkig probleem in de stad”.

“Mensen klagen steeds meer over overlast door illegale afvaldump, zwerf-, huisvuil en hondenpoep”, aldus het raadslid. “De gemeente stuurt brieven naar bewoners waarin ze oproept zorgvuldiger om te gaan met bijvoorbeeld huisvuil en deze op de juiste manier aan te bieden. Daarnaast zijn er signalen dat hardnekkige vervuilers niet worden aangepakt, terwijl boetes voor dezelfde personen zich opstapelen. Het aantal beroepszaken bij de bestuursrechter over deze zaken neemt toe.” Groep de Mos “betwijfelt of deze softe aanpak werkt”. “Het lijkt wel of de gemeente de handhaving niet meer aankan.”

Grote foto: Lobke Zandstra